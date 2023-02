Boechout installeert twee pakjesautomaten van bpost: "In de toekomst hopelijk nog meer"

"De vraag voor die automaten kwam onder andere van bpost zelf", vertelt schepen Verstappen. "Maar we waren er zelf ook al mee bezig: het is belangrijk dat postbodes niet in elke wijk voor elk pakje moeten komen, maar dat ze gewoon naar een centraal punt kunnen gaan." Daarnaast moet het ook voordelen opleveren voor de lokale handelaars. "Stel dat je iets hebt besteld bij hen, dan kan die dat gewoon in zo'n kluis stoppen en de barcode doorsturen naar de klant zodat die dat daar kan komen halen. Het pakje hoeft dan dus niet verzonden te worden via bpost." Als het van Verstappen afhangt, komen er nog meer automaten in het dorp. "Maar dan moeten mensen die wel gebruiken natuurlijk."