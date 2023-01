Groen stapt uit meerderheid in Tielt: "Er gebeurt te veel boven ons hoofd"

De partij Groen heeft beslist om uit het stadsbestuur van Tielt te stappen. De partij voelt zich overbodig omdat ze geen inspraak had in het nieuwe mobiliteitsplan. "Zwaar en doorgaand verkeer moet uit het centrum van onze stad geweerd worden", klinkt het bij Herman Duprez. "Dat is ook wat de Tieltse burgers willen en toch staat het niet in het nieuwe mobiliteitsplan." Dat er geen autoluw centrum in het mobiliteitsplan is opgenomen, is de druppel voor de partij Groen.



"De zwakke weggebruiker moet beter beschermd worden. In het nieuwe mobiliteitsplan zijn wijzigingen in de circulatie van het verkeer opgenomen, maar veel zal er volgens ons niet veranderen. We hebben het plan voor de eerste keer in november gezien en nu is het klaar. We hebben het gevoel dat we overbodig zijn en dat de beslissingen boven ons hoofd worden genomen", zegt Duprez.

De twee andere partijen CD&V en Iedereen Tielt hebben zonder Groen nog altijd een ruime meerderheid. Zij gaan gewoon verder.