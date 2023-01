Pommelien Thijs de dag na haar klinkende overwinning: "Heb twee uur geslapen en mijn MIA's al laten vallen"

Tot haar verbazing ging Thijs op de MIA's met drie beeldjes aan de haal. Ze had enkel op de MIA voor Doorbraak gehoopt, maar won ook in de categorieën Hit van het Jaar (2022) en Solovrouw. Het werd een feest tot in de vroege uurtjes, maar de zangeres kwam vanochtend toch langs bij zenders MNM en Radio2. Ze komt van Kessel en woont in Leuven, maar is blijven slapen op hotel in Brussel.