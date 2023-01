Rosa Marchant, die de jonge Eva vertolkt in de verfilming van "Het smelt", wint Amerikaanse filmprijs

"Het smelt" gaat over de ingetogen Eva, die vele jaren na een snikhete zomer die volledig uit de hand liep, terugkeert naar haar geboortedorp met een ijsblok in haar koffer. Ze wil er afrekenen met haar verleden. De jonge Eva wordt gespeeld door Rosa Marchant, Charlotte De Bruyne speelt de volwassen Eva.

Veerle Baetens schreef het scenario samen met Maarten Loix op basis van de gelijknamige succesroman van Lize Spit uit 2015. Ze regisseerde de film ook zelf.

Baetens reageerde erg enthousiast na de première in de VS. "Ik was heel nerveus, maar het was fantastisch", zei ze vorige zondag in "De ochtend" op Radio 1. "Het publiek was heel erg aangedaan, op een positieve manier. Ze waren geëmotioneerd, stelden de goede vragen. Een heel dankbaar publiek. Zalig en intens."