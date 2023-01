RSV-epidemie officieel voorbij, griep blijft wel in het land en kan nog toenemen

De RSV-epidemie in ons land is officieel voorbij. Dat blijkt uit de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal besmettingen is voor de tweede week op rij onder de epidemische drempel gezakt. De griep blijft voorlopig wel nog in het land. Het aantal besmettingen stabiliseert, maar kan de komende weken opnieuw stijgen.