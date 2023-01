Scherpenheuvel-Zichem verbiedt confetti tijdens carnavalsstoeten

Tijdens de carnavalsstoeten in Scherpenheuvel-Zichem zal dit jaar geen confetti meer gebruikt worden. De stad en de organisatoren van de vier stoeten zijn samen tot die afspraak gekomen. Ook tijdens de zes kinderstoeten van de scholen zal er geen confetti gebruikt worden. Het verbod is door de gemeenteraad goedgekeurd.

"Scherpenheuvel-Zichem is een echte carnavalsstad en we speelden al langer met het idee om confetti niet meer toe te laten in de stoeten", vertelt burgemeester Manu Claes (CD&V). "Het is niet alleen veel werk voor onze stadsarbeiders om alles op te kuisen, maar ook vanuit milieuoogpunt is het gebruik van confetti niet goed. Al voor corona waren hier gesprekken over met de carnavalsverenigingen en de scholen. Verschillende organisatoren hadden zelf al het initiatief genomen om geen confetti meer te gebruiken, het was dan ook niet moeilijk om iedereen te overtuigen. De nieuwe afspraak is breed gedragen, we verwachten dan ook dat de maatregel vlot zal nageleefd worden."