Hoe een Schotse transvrouw, die veroordeeld is voor verkrachting (als man), de Britse en Schotse regering doet ruziën

Tot voor kort verbleef Isla Bryson in de vrouwengevangenis van Cornton Vale, in de Schotse stad Stirling. Daar werd ze uit veiligheidsoverwegingen apart gehouden van andere gedetineerden.



Vorige week werd Bryson veroordeeld voor de verkrachting van twee vrouwen toen ze nog man was. De feiten dateren van 2016 en 2019. Ze had de slachtoffers online ontmoet.

In afwachting van een proces was ze een hormonenkuur begonnen om vrouw te worden. Bryson heeft voorlopig nog geen geslachtsoperatie ondergaan. De overheid vindt het nu opportuun om haar over te brengen naar de mannengevangenis van Edinburgh.