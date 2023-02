Slapen tussen kunstwerken kan binnenkort in kunsthotel M-street Art Lodging in Leuven

Een kamer volledig in de stijl van de Leuvense striptekenaar Jean-Pol of een kamer die gewijd is aan de Leuvense muzieklegende Big Bill? Je vindt ze in het nieuwe hotel aan de Muntstraat in Leuven. De uitbating van het hotel is in handen van Eleni Evers en Rikky Evers, die tevens uitbater is van het gekende Leuvense café Libertad. Naar eigen zeggen wordt het hotel een buitenbeentje in het Leuvense hotelwezen en dat begint al bij de manier van inchecken.

"Alles gebeurt volledig automatisch", vertelt Eleni. "Als je een kamer boekt, krijg je een code en met die code kan je de voordeur en deur van de kamer openen. Er komt geen sleutel of receptie aan te pas. Alles is geautomatiseerd." Afhankelijk van welke kamer je boekt, kom je in een andere kunstwereld terecht. "Elk van de 15 kamers is gewijd aan een internationale of nationale kunstenaar, met aandacht voor de lokale Leuvense kunstenaars. Zo is er een kamer gewijd aan de Leuvense striptekenaar Jean-Pol en is er ook een kamer die in het teken staat van Big Bill. Maar we hebben ook samengewerkt met brouwerij Ab-Inbev om een kamer te maken die een ode is aan de kunst van het bier brouwen."