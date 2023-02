Sportcafé Bidon in Liedekerke heeft eindelijk nieuwe uitbater: "Liefde voor de horeca"

Dankzij de overname van Danny kunnen sporters en supporters opnieuw iets drinken na een wedstrijd of training in het sportcentrum. Danny heeft al ervaring in de horeca. "Ik heb vroeger nog een brasserie en twee feestzalen uitgebaat." Sinds een paar jaren werkt Danny in een doe-het-zelfzaak en dat zal hij ook deeltijds blijven doen. "De liefde voor de horeca is altijd gebleven."



Het sportcafé is momenteel zeven op zeven open. Zo kan Danny binnenkort beter bepalen wat de beste sluitingsdagen zouden zijn.