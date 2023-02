Hoeseltse tennisclub TC Jus In bouwt nieuw sportcomplex, met ruimte voor balsporten en multifunctionele zaal 

TC Jus In verhuist naar een nieuwe locatie en ziet het groots. "We zochten al even naar een geschikte locatie zodat we onze club konden uitbreiden", begint Wim Verjans van TC Jus In. De gemeente Hoeselt startte een aantal jaren geleden al met de ontwikkeling van een nieuw sportpark aan het afrittencomplex van de E313 en was voor de ontwikkeling van "Projectzone West" op zoek naar een private partner.