Steenbakkerij Vande Moortel in Oudenaarde laat schepen aanmeren met veel grond voor natuurgebied

De steenbakkerij heeft voor de schepen nu een tijdelijke aanlegplaats ingericht, op de rechteroever van de Schelde, aan de overkant van het bedrijf. Want de grond moet aan die kant in de diepe vijver gebracht worden. Vande Moortel werkt hiervoor samen met Ghent Dregding. De steenbakkerij wil - in overleg met verschillende betrokkenen - op die manier een gebied inrichten als een moerasachtig "plas-en drasgebied". Zo'n gebied trekt onder meer vogels, amfibieën en insecten aan. En er groeien rietkragen en ander waardevol groen.

"In het verleden hebben we de hernieuwbare grondstof klei kunnen ontginnen op deze site. Vandaag starten we met de nabestemming en streven we naar een aantrekkelijk stuk natuur, een thuis voor diverse fauna en flora en een plek waar mensen graag vertoeven”, zegt Peter Vande Moortel, zaakvoerder van de gelijknamige steenbakkerij Vande Moortel.