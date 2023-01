BEKIJK - "Dromen", het nieuwe campagnelied van de STIP IT-actie tegen pesten

Voor de eerste keer krijgt de campagne ook navolging in Nederland. "Daar zijn we heel blij om", zegt Annemie Gulickx, netmanager van Ketnet. "We hebben gemerkt dat de campagne de voorbije jaren heel veel impact heeft gehad en dat is ook in het buitenland opgevallen. NPO ZAPP, de Ketnet uit Nederland, doet zijn eerste eigen editie van STIP IT en daar zijn we heel erg trots op. Ze bouwen de campagne op zoals wij om die voetafdruk over de landsgrenzen heen groter te laten worden."