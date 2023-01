Lichtgewonde bij botsing tussen trein en vrachtwagen op overweg in Deerlijk, treinverkeer stilgelegd tussen Kortrijk en Oudenaarde

In Deerlijk is een aanrijding gebeurd tussen een trein en een stilstaande vrachtwagen op een overweg. De vrachtwagen nam de bocht over de spoorwegovergang te kort, waardoor het voertuig vast kwam te zitten. Bij het ongeval raakte een passagier op de trein lichtgewond. Het treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaarde is in beide richtingen onderbroken.