Tsjechen kiezen dit weekend hun nieuwe president: "Oorlog in Oekraïne speelt een grote rol"

"Nooit eerder is Babis zo pro-Russisch geweest. Hij is opeens kritisch over sancties en de NAVO. Hij doet ook alsof zijn tegenstander Pavel een gevaar is voor de veiligheid van Tsjechïë. Dit past in de Kremlin-propaganda", zegt Van Outeren.

De oorlog in Oekraïne speelt dan ook een grote rol tijdens deze verkiezingen. "Tsjechië heeft veel wapens gestuurd, steunt Oekraïne, maar heeft ook te maken met veel vluchtelingen. En de energieprijzen zijn een groot probleem in Tsjechië. Veel mensen kunnen hun energierekening niet meer betalen, en zien dat in de context van de oorlog die gaande is."