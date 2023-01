Waarom Joden nog altijd in complottheorieën opduiken, 90 jaar nadat Adolf Hitler als rijkskanselier van Duitsland is aangetreden

Antisemitisme kent veel vormen en die komen lang niet allemaal uit extreemrechtse hoek. Een Britse studie wijst bijvoorbeeld op een toename van antizionistisch gerelateerd antisemitisme, tegen de staat Israël en het Palestijnse conflict, eerder aanwezig bij sommige moslimgroeperingen en extreemlinkse groeperingen.

De Belgische Liga tegen het Antisemitisme uitte in 2021 nog forse kritiek op een foto die Rajae Maouane, van de Franstalige groene partij Ecolo, postte op Instagram, waarbij een lied te horen was waarin in het Arabisch zou worden opgeroepen tot strijd tegen de 'zonen van Zion'.

Antisemitisme is terug van nooit echt weggeweest. De coronapandemie en de Russische invasie in Oekraïne hebben het antisemitisme in Europa aangewakkerd, stelt het Grondrechtenbureau van de Europese Unie FRA, in een rapport dat de periode van 2011 tot 2021 bekijkt.

Eind vorig jaar riep Pinchas Goldschmidt, de verbannen opperrabbijn van Moskou, Joden op Rusland te verlaten nu het nog kan, voordat ze tot zondebok worden gemaakt voor de ellende die de oorlog in Oekraïne veroorzaakt.

In België maakt website antisemitisme.be, melding van een recordaantal van 119 incidenten in 2021, waarvan het in 83 gevallen om online pesterijen ging.