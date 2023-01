Goed nieuws voor verkeer rond Antwerpen: werkzaamheden aan viaduct in Merksem 2 dagen sneller klaar dan verwacht

De werken zijn bijzonder vlot verlopen, laat Stefanie Nagels van het Agentschap Wegen en Verkeer weten aan de redactie van Radio 2. "De metalen platen die we moesten opbreken, kwamen makkelijker los dan verwacht. Bovendien houden we in de planning ook altijd rekening met moeilijkheden die zouden kunnen opduiken, maar we hebben die niet aangetroffen."