Amerika geschokt na vrijgave beelden van fatale arrestatie van Tyre Nichols

In de steden Memphis, New York en Atlanta wordt voorlopig vreedzaam geprotesteerd, na de vrijgave van de beelden van de brutale arrestatie van de zwarte man Tyre Nichols. Donderdag kregen vijf zwarte agenten, die al ontslagen waren wegens buitensporig geweld, te horen dat zij worden aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling.



Op de beelden is te zien hoe de vijf agenten langdurig geweld gebruiken, na een banale verkeerscontrole in Memphis, in de staat Tennessee, op 7 januari. Ze gebruiken traangas tegen Nichols en geven hem elektrische schokken met een taser, zonder duidelijke aanleiding, terwijl hij om zijn moeder roept.

Vrijdag vonden al manifestaties plaats in meerdere Amerikaanse steden, waaronder Washington, New York en Memphis. De familie van Tyre Nichols en ook president Biden hebben opgeroepen om manifestaties vreedzaam te laten verlopen. De president had een telefoongesprek met de moeder van Nichols en heeft het op twitter over gruwelijke beelden en zegt dat de familie een snel en transparant onderzoek verdient.