Australië in de ban van een piepkleine, radioactieve én vermiste capsule

"Onze bezorgheid is dat iemand het opraapt en niet weet wat het is. Ze zouden kunnen denken dat het iets interessants is en het bewaren, in hun huis, in hun kamer, of ze geven het aan iemand anders. Als mensen lange tijd blootgesteld worden aan een constante dosis radioactieve straling, kunnen ze meer acute symptomen ervaren", zegt Robinson.

Er is een afbeelding van de capsule verspreid, en duidelijke richtlijnen wat je moet doen als je denkt de capsule te hebben gezien. "Blijf op minstens 5 meter afstand, raak het niet aan, stop het niet in een zak, leg het niet in je auto en contacteer de hulpdiensten." Wie de capsule toch aangeraakt zou hebben, wordt gevraagd onmiddellijk contact op te nemen met een arts.