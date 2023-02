Bankautomaat vernield in Torhout door vandalen

Zaterdagmorgen werd de politie verwittigd dat er iets aan de hand was met de geldautomaat van Bpost in de Lichterveldestraat in Torhout. Eerst werd gedacht aan een plofkraak, waarbij explosieven worden gebruikt om geld te stelen, maar dat was niet zo. Het gaat enkel om puur vandalisme, zegt de politie van de zone Kouter.

De daders hebben met bruut geweld het onderste deel van de automaat volledig vernield. Het harde plastic is stukgeslagen en het klavier is kapot. Er is geen geld gestolen, maar de schade aan de geldautomaat is groot. De bank heeft de automaat buiten werking gesteld.