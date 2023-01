Bestorming Capitool - Zes jaar cel voor man die agent met pepperspray aanviel

Julian Khater, 32, pleitte schuldig aan het gebruik van een "antiberenspray" tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Hij betuigde zijn spijt in de rechtbank. De 42-jarige politieman Sicknick overleed een dag later in het ziekenhuis.

Uit een autopsie bleek dat hij stierf aan de gevolgen van twee beroertes. Volgens de politie was Sicknick gewond geraakt tijdens een confrontatie met betogers en was hij ingestort toen hij aankwam in het politiekantoor.

Khater was een van de duizenden aanhangers van voormalig president Donald Trump die met geweld de bekrachtiging van de verkiezingsoverwinning van Joe Biden wilden blokkeren. Bijna 1000 mensen zijn aangeklaagd na de bestorming.