Bewoners geëvacueerd nadat kelder van appartement vuur vat in Tielt

De brand ontstond in de kelder van een gebouw in de Oude Stationsstraat rond 9.30 uur. Het gebouw heeft 11 appartementen. De bewoners werden verwittigd door het brandalarm en konden op tijd vluchten. Het vuur in de kelder was snel geblust, maar de schade is groot. De kelder is volledig verwoest. Wat de brand heeft veroorzaakt, is niet bekend.



Wanneer de bewoners opnieuw naar huis kunnen, is nog niet duidelijk. Eerst moet alle rook weg zijn, daarna kan gekeken worden of het appartementsgebouw bewoonbaar is.