Bezorgde Burgers in Maaseik laten helikopter op hoogte van toekomstige windmolens vliegen als protestactie

In Maaseik heeft een helikopter op 230 meter hoogte rond de Markt gecirkeld. Het was een protestactie van Bezorgde Burgers. Luminus heeft plannen voor een windmolenpark in de gemeente. Met de opvallende actie wil Bezorgde Burgers waarschuwen voor hoe dat er in realiteit zou kunnen uitzien. Ook burgemeester Johan Tollenaere (Open VLD) is tegen de komst van de windmolens en zat mee in de helikopter.