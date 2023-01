Burgemeester Bonte wil windmolens in Vilvoorde maar door regeling rond luchthaven kan dat niet: “Absurd en achterhaald”

Vijf gemeenten uit de Noordrand (Meise, Vilvoorde, Grimbergen, Machelen en Wemmel) zijn verenigd in de intercommunale Sibelgas. Ze bereiden samen een ambitieus project voor om groene stroom op te wekken. Ter hoogte van de gascentrale in Vilvoorde wordt bekeken of er ook mogelijkheden zijn voor zonne – en windenergie. Dat bevestigt ook Engie, uitbater van de gascentrale: “We onderzoeken verschillende locaties in België om batterijprojecten te ontwikkelen en Vilvoorde is er daar één van.”