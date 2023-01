Çavaria huldigt ouders van vermoorde Ihsane Jarfi met lifetime achievement award

Çavaria heeft de ouders van Ihsane Jarfi bekroond met een lifetime achievement award. Die 32-jarige Belg met Marokkaanse roots is in 2012 vermoord omdat hij homo was. De daders werden veroordeeld tot zware celstraffen. Het was de eerste keer dat homofobie in een Belgische rechtbank werd aangehaald als verzwarende omstandigheid.