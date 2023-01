De heropening van Fuse: "Iedereen is hier familie voor één nacht"

Technoliefhebbers met epileptische problemen blijven beter thuis, want het dak flikkert er door de lichtshow helemaal af. Niemand die daar wakker van blijkt te liggen, allemaal snuiven ze de sfeer op alsof het een dagelijkse ritueel is. Raven in de Fuse. Ogen gesloten, hoofd heen en weer wiebelend, handen in de lucht. De hartslag op het ritme van de vele beats per minuut. Een maximum aantal decibels daar breekt niemand nog zijn hoofd over. Oordopjes blijven - als is het maar voor de stijl - veelgebruikt.