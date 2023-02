Doina en Kelly openen noodopvang na sluiting kinderopvang De Robbedoesjes in Kampenhout

Een maand later is er een oplossing gevonden, want Kelly en Doina van kinderopvang de Petteflet gaan vanaf volgende maand noodopvang organiseren. Dat gebeurt in hetzelfde gebouw als waar kinderopvang De Robbedoesjes was.

“We willen vooral de getroffen ouders helpen”, zegt Kelly De Coster. “We hebben 15 jaar ervaring en onze andere crèche ligt op amper vijf minuten. Alle kindjes van De Robbedoesjes zijn welkom. We wachten enkel nog de definitieve toestemming van het Agentschap Opgroeien af, maar dat zal geen probleem zijn.”

Hoe lang de noodopvang zal openblijven is niet duidelijk. Alles hangt af van wanneer het beroep van de Robbedoesjes is afgerond.