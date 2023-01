Drie auto's volledig uitgebrand in centrum Torhout, onderzoek naar brandstichting

De eerste oproep voor een brand kwam om 22.45 uur binnen bij de hulpdiensten. In de Karel de Ghelderelaan, vlakbij de Colruyt in Torhout, stond een Mini in lichterlaaie. De wagen stond geparkeerd langs de stoep voor een huizenrij. Nog tijdens het aanrijden van de brandweer kwam een tweede melding binnen. Een Peugeot Partner, die honderd meter verder geparkeerd stond in dezelfde straat, stond ook in brand. Tijdens het blussen kreeg de brandweer een melding van nog een derde brand.

"Terwijl de bluswerkzaamheden aan de Mini net gestart waren en de tankwagen uitgereden was naar de brandende bestelwagen, kregen we van omstaanders een melding binnen van een brandende Mercedes in de Blekerijstraat", vertelt brandweerkapitein Matthieu Vanwalleghem van post Torhout. "Daarvoor riepen we een extra autopomp op. De branden situeren zich telkens op een honderdtal meter van elkaar. Het lijkt duidelijk dat dit om brandstichting gaat."

De politie is een onderzoek gestart en het parket is op de hoogte gebracht. De drie wagens, een Mini, een Peugeot Partner en Mercedes C-klasse, zijn volledig uitgebrand. De eigenaar van de Mercedes, de 26-jarige D. uit Roeselare, is aangeslagen. "Ik was bij mijn vriend op bezoek en we waren aan het gourmetten toen we hoorden dat mijn auto in brand stond. Er zit een dashcam in, maar ik vrees dat die niets gefilmd zal hebben. Ik hoop dat de daders snel gevonden worden."