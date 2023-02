Drie opzeggingen sociale woning in Brussel wegens bezit buitenlandse eigendom

“Deze regel bestaat in Vlaanderen én Brussel”, stelt Mathias Vanden Borre via een persbericht. “Het grote verschil is dat er geen echt controle- of sanctioneringsbeleid is in onze hoofdstad.” Zaterdag raakte bekend dat in Vlaanderen de voorbije twee jaren 322 sociale huurders – op een totaal van 677 onderzoeken – met onroerend goed in het buitenland betrapt werden.