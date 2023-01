Koningin Elisabethzaal viert 125-jarig bestaan met opvallend concert: "Vanavond iedereen met naam Elisabeth gratis welkom"

In Antwerpen organiseert het Antwerp Symphony Orchestra vanavond een bijzonder concert in de Koningin Elisabethzaal om de 125ste verjaardag van de zaal te vieren. "Een deel van de zaal is opengesteld voor mensen met de naam Elisabeth, zij zijn gratis welkom", zegt Sven Sabbe van het Antwerp Symphony Orchestra. "Ook mensen wiens naam verwant is aan Elisabeth, zoals Ilse, Ella of Lizanne, mogen komen."