Gilian (14) speelt eerste voetbalwedstrijd na hartstilstand op het veld

Afgelopen woensdag kreeg Gilian nog een grote verrassing, want hij werd op het podium geroepen tijdens de uitreiking van de Gouden Schoen. “VTM had mijn papa gebeld omdat ze mijn verhaal in de krant gelezen hadden. Ze wilden er in de show aandacht aan besteden. Uiteindelijk heb ik ook een gouden schoen gekregen, iedereen ging ook recht staan. Dat was een mooie ervaring.”

“Iedereen zegt nu dat ik zoveel geluk heb met die gouden schoen, maar het is door die hartstilstand dat ik die heb gekregen. Eigenlijk had ik die liever niet gehad, want er zijn nu wel wat beperkingen in mijn leven. Zo mag ik niet meer door de scanner in de luchthaven en in de botsauto’s op de kermis”, besluit Gilian.