Groene nieuwjaarswens: lagere lonen moeten 300 euro meer over hebben na de belastingen

Groen maakt zich zorgen over de richting die de politiek opgaat. "Straffe uitspraken, buikgevoel en likes op sociale media, daarmee help je niemand vooruit. Daarmee zorg je niet voor een gezonde planeet waarop iedereen zich goed kan voelen. Nee, het werkt zelfs meer angst en gevaarlijke vooroordelen in de hand."

Volgens Groen willen de traditionele partijen gemakkelijk scoren in plaats van serieus beleid te voeren. "Vandaag struikelen politici over elkaar en over hun ego’s, door met de meest absurde ideeën of strafste uitspraken te komen", zegt Nadia Naji. "Kinderrechten afpakken voor likes en schermtijd? Aan dat opbod naar de afgrond doen wij niet mee."