Antwerps podiumkunstenhuis hetpaleis maakt nieuw theaterdoek en wil hulp van alle Antwerpenaren

Daarvoor werkt hetpaleis samen met textielkunstenaar Lies Van Assche. Een groot leeg doek is het startpunt. "Hier kan je geen fouten maken, we willen dat iedereen zich uitgenodigd voelt", legt ze uit. Wie nog niet kan borduren, kan enkele technieken aangeleerd krijgen. "Maar ook wie het al wel kan, is enorm welkom", zegt Van Assche. "Bovendien is iedereen ook vrij om te improviseren."