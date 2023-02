Hoevewoning in Houthulst onbewoonbaar na brand

De brand werd vrijdagavond even na 19 uur ontdekt in een hoeve in de Monseigneur Schottestraat in Houthulst. De bewoner zag dat de schouw in brand stond en belde de brandweer. Heel snel sloeg het vuur over naar het dak en stond alles in lichterlaaie. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade is groot. Er zit een groot gat in het dak en de slaapkamers zijn uitgebrand. Door het bluswater is er ook schade beneden en is er geen elektriciteit meer in het huis.