Instagrampagina Brusselse "Dansaertvlamingen" krijgt sketchprogramma

De reeks blijft trouw aan het succesvolle concept: millennials in hippe koffiebars, vlotte reclameboys met een koersfiets en vingerwijzende hipsters. Bedenker Sara Leemans wil wel benadrukken dat het geen karikatuur is van de Nederlandstalige Brusselaar. “Het gaat verder dan dat", zegt ze aan de telefoon tegen BRUZZ, "maar die naam bekt gewoon goed.” Op die manier hopen de makers ook het publiek mee te trekken dat er op Instagram al was.