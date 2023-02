Maasmechelen duidt eerste centrummanager aan om handelszones nieuw leven in te blazen

Voor Bjorn Conings, die de eerste centrummanager in Maasmechelen wordt, is handel in het centrum van Maasmechelen vertrouwd terrein. “Ik heb vier jaar in het centrum van Maasmechelen mijn eigen bedrijf gehad”, zegt Conings. “Daarin heb ik ook de coronaperiode meegemaakt, en ben ik dus ook gesloten geweest. Ik weet dus precies welke zwarte sneeuw ondernemers hebben meegemaakt.”