Negen mensen bevangen door CO in Willebroek, niemand in levensgevaar

"Vanmorgen kreeg de politie van de zone Rivierland melding van een CO-vergiftiging in een huis in de Appeldonkstraat. "Een vader, moeder en kind waren op eigen kracht naar het ziekenhuis gegaan omdat ze zich niet goed voelden. Het bleek om een CO-intoxicatie te gaan", zegt woordvoerder Dirk Van de Sande. "Daarop zijn de medische diensten en de politie naar het huis gegaan. De zes kinderen die nog thuis waren, werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht." Niemand verkeert in levensgevaar. "De vader, moeder en het kind zullen even in de zuurstoftank moeten, maar maken het goed. De andere leden van het gezin zijn allemaal bij bewustzijn", zegt Van de Sande.



Wat de oorzaak van de CO-vergiftiging is, is nog niet bekend. Netbeheerder Fluvius controleert de technische installatie in de woning. "Afhankelijk daarvan zal de installatie worden hersteld, ofwel wordt de woning verzegeld. In dat geval zal de gemeente voor opvang zorgen", zegt de politiewoordvoerder.