Nieuwe leeshoek voor bibliotheek Dilbeek

“In de nieuwe leeshoek wordt aandacht besteed aan goed verlichte en comfortabele lees- en werkplekken voor alle bezoekers met de nodige oplaadpunten en een prachtig zicht op de Wolfsputten”, vertelt Harry De Win, schepen van Vrije tijd (N-VA). “Jouw favoriete tijdschrift of krant vind je er terug in de nieuwe kleurrijke rekken. Ook de collecties fictie en non-fictie die gedurende de werken tijdelijk verhuisden binnen de bib, staan intussen terug op een vaste plek.”

In de leeshoek is er ook plaats voor het archief en de publiekswerking van vzw Familiekunde.“De werking van vzw Familiekunde werd geïntegreerd in het ontwerp via een gebruiksvriendelijk rolarchief en door ruimte te voorzien voor de publiekswerking van de vzw. Op die manier kan het structurele archiefwerk blijven doorgaan en kunnen bezoekers ontvangen worden op vaste consultatiemomenten in de leeshoek. Dankzij deze ingrepen wil de bibliotheek zijn rol als laagdrempelige ontmoetingsplaats voor elke Dilbekenaar verder uitdragen”, aldus Harry De Win.