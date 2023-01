Nog altijd ski- en langlaufpret mogelijk in Oostkantons

De sneeuw is naar verluidt "van gemiddelde kwaliteit". Er ligt in de hoogste delen van het land dus nog voldoende sneeuw om te gaan langlaufen of met sneeuwschoenen te gaan wandelen. In Ovifat kan er ook aan alpineskiën gedaan worden op blauwe, rode en groene pistes. Het zijn stilaan de laatste dagen voor sneeuwpret, want vanaf maandag treedt de dooi in.

Volgende nacht blijft het koud met lichte vorst in het centrum en noordoosten van het land en matige tot strenge vorst in de Ardennen. In het westen blijven de temperaturen licht positief. De minima liggen tussen -10 en +2 graden. Na een koude ochtend neemt de bewolking zondag verder toe vanaf het noordwesten en valt er soms wat lichte regen of motregen. De neerslag krijgt in de Ardennen een winters karakter.

In de nacht naar maandag trekt een nieuwe, actievere, neerslagzone over. De maxima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en 7 graden aan zee. De wind waait meestal matig uit het zuidwesten. Maandag trekt eerst een neerslagzone verder over ons land, met in de Ardennen tijdelijk wat sneeuwval. Daarna begint het evenwel te dooien in de Ardennen, met maxima tot 3 graden. Die dooi zal zich ook dinsdag doorzetten. Woensdag en donderdag zouden de maxima er net boven het vriespunt liggen.