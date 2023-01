Onbekenden veroorzaken ontploffing in tuinhuis in Eisden-Tuinwijk

In de nacht van vrijdag op zaterdag hoorden de bewoners luide knallen en brak er brand uit in een tuinhuis. De brandweerpost van Maasmechelen van de zone Oost-Limburg bluste de brand. Zaterdagvoormiddag zijn het gerechtelijk lab en DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, ter plaatse voor een sporenonderzoek. Buurtbewoners zagen na een eerste harde knal rond 0.30 uur twee gemaskerde personen weglopen.

De lokale politie van de zone Lanaken-Maasmechelen (LaMa) ging ter plaatse, maar de politie wil voorlopig niets kwijt en zegt dat de zaak in onderzoek is. In het huis dat geviseerd werd, verbleef familie van de 19-jarige man uit Maasmechelen die in de cel belandde voor de aanslag op een huis in Brasschaat op zondag 22 januari. Naast de 19-jarige waren zijn 18-jarige vriendin uit Nederland en twee minderjarigen gearresteerd. In het huis waar het tuinhuis in brand vloog, was op dat moment niemand thuis.