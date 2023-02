Ondergrondse kelders en skeletresten gevonden bij archeologisch onderzoek in Oplinter

De dorpskern in Oplinter wordt heraangelegd. Maar vooraleer dat gebeurt, is er eerst een archeologisch onderzoek. Vorig jaar was er al een vooronderzoek in de zone binnen de huidige kerkhofmuren waaruit bleek dat er op verschillende dieptes skeletresten zouden liggen. “We dachten dat het eeuwenoude kerkhof volledig ontruimd was, maar dat is blijkbaar toch niet het geval”, zegt Tom Debruyne van Portiva, de intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst.

Bij verder archeologisch onderzoek op andere plaatsen in Oplinter, waaronder het Genovevaplein, werden eveneens skeletresten gevonden. “We hebben een bodemscanning gedaan en daarna hebben we enkele archeologische proefputten gegraven”, zegt Tom Debruyne. “Hierbij kwamen niet alleen skeletresten bloot te liggen, maar er zouden ook kelders onder de voetpaden liggen. Het kerkhof was oorspronkelijk ook buiten de kerkhofmuren aangelegd.”