Ouders van sterrenkindjes kunnen hartslag opnieuw horen door project van UZ Gent

Voor Julie en Maarten, die hun dochtertje Lilly vijf jaar geleden verloren, is het fragment beluisteren erg emotioneel en een grote steun. "Het was een heel mooi moment. We zijn enorm dankbaar dat we na zoveel jaar toch nog een stukje van haar in huis kunnen hebben. Dat geluidsfragment is enorm waardevol."

Ouders die hun kindje verloren en in het UZ Gent minstens één echografie lieten maken tijdens de zwangerschap na april 2015, kunnen een aanvraag indienen via shortestlives.com.