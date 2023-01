Kamerlid Theo Francken (N-VA), de hoofdredacteur van Het Nieuwsblad Liesbeth Van Impe en journalist Gie Goris (MO*) hebben het over de wapenleveringen aan Oekraïne, de asielzoekers in de Paleizenstraat en de situatie van Olivier Vandecasteele, de Belg die onterecht is veroordeeld in Iran.