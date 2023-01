Sabato De Sarno is nieuwe creatief directeur van het modemerk Gucci

"Ik ben blij om naar een modehuis te kunnen gaan met zo'n geweldig verleden en rijke erfenis", zei De Sarno. Hij is afkomstig uit Napels en is niet zo'n grote naam in de bredere modewereld. Een van zijn eerste grote opdrachten wordt de Modeweek van Milaan voor vrouwen, komende september. De Sarno neemt bij Gucci alle collecties onder zijn hoede: mannen, vrouwen, lederwaren, accessoires en lifestyle. Hij kan er aan de slag van "zodra hij zijn werk in zijn huidige functie kan afronden."

De vorige creatief directeur, Alessandro Michele, was in november na zeven jaar plots opgestapt, naar verluidt na spanningen met moederbedrijf Kering. Hij had nochtans successen geboekt met gedurfde creaties, vaak met bloemen en opvallend vrolijk.

Gucci beleefde hoogdagen tussen 2015 en 2019, toen het spectaculair groeide. De winst verviervoudigde zo ongeveer. Gucci werd het goudhaantje van moederhuis Kering en tekende in 2021 voor twee derde van Kerings totaalwinst. Maar de meest recente kwartaalcijfers konden niet voortbouwen op die successen, en Gucci moest rivalen zoals Hermes en Louis Vuitton laten voorgaan.

Onlangs kwam er nog een film uit over Gucci. "House of Gucci" (met Lady Gaga en Adam Driver) is geïnspireerd op de schokkende gebeurtenissen in het familie-imperium achter het Italiaanse modehuis.