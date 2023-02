Sint-Pieters-Leeuw positief over nieuwe plannen stadion Union in Vorst

De plannen voor het nieuw stadion van Union zijn de afgelopen maanden wat afgezwakt. In eerste instantie was er sprake van een stadion met 21.000 zitjes. Intussen gaat het om 15.000 plaatsen.

"Daar zijn we blij om", reageert burgemeester Jan Desmeth. "Dat is realistischer. Ook het geplande hotel met 100 tot 150 kamers komt er niet. En we zijn vooral ook meer tevreden met de gespreide parkings in plaats van met de ene parking die in het eerste plan beschreven stond."

Initieel werd de Audi-site, met 1.900 plaatsen, voorzien als parking voor autobestuurders. Nu is er sprake van vier verschillende parkings met in totaal 5.500 plaatsen, en wordt er met shuttle-diensten gewerkt. "Zo wordt het verkeer meer gespreid", aldus Desmeth.

Ook het feit dat er een treinstation, drie tramlijnen en vijf buslijnen vlakbij het geplande stadion zouden liggen, is een positief punt voor de gemeente. Desmeth ziet wel nog een "opportuniteit" op mobiliteitsvlak. "Als aan de bocht van Vorst nog één missing link kan worden weggewerkt, zou de ontsluiting nog kunnen verbeteren."