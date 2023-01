NASA-verkenner ontdekt "tekening van beer op Mars" en geeft opvallende foto vrij  

De foto is vrijgegeven door de University of Arizona (UA). "Dit lijkt op het gezicht van een beer. Maar wat is het echt?" schrijft de UA in een bericht.

Het gaat wellicht om een in elkaar gevallen heuvel in een oude krater. Naast de V-vormige ingevallen structuur (de neus) zijn er twee kraters (de ogen) en een ronde breuklijn (het hoofd) te zien. "Het ronde patroon kan gevormd zijn door de afzetting van materiaal bovenop een oude (gevulde) impactkrater", denkt de UA. De neus zou een vulkanische opening kunnen zijn, die vroeger lava of ander materiaal heeft uitgespuwd, maar dat is giswerk.

Dat we er de snuit van een beer in herkennen, komt omdat de mens nu eenmaal de neiging heeft om dingen te willen herkennen in bepaalde waarnemingen (pareidolie).

De foto werd op 12 december genomen door NASA's Mars Reconnaissance orbiter (MRO) op een hoogte van ongeveer 251 kilometer boven de Rode Planeet.