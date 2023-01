"Ik probeer gewoon naar huis te gaan": tijdslijn toont hoe extreem politiegeweld bij arrestatie leidde tot dood zwarte man in Memphis 

Wat was de aanleiding voor het buitensporige politiegeweld op 7 januari in Memphis, dat uiteindelijk leidde tot de dood van de 29-jarige Tyre Nichols? Waarom werd de man die avond zo hard aangepakt? Vrijgegeven videobeelden, die minuut per minuut tonen wat er die avond is gebeurd, roepen alleen maar meer vragen op over het gedrag van de betrokken agenten.