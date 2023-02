Veurne heeft een permanent trainingsparcours voor cyclocross geopend

Het cyclocrossparcours werd geopend in het Will Tura Sportpark in Veurne. Jonge renners en rensters kunnen er de techniek van het veldrijden onder de knie krijgen. Het is er ook veilig, want het is verkeersvrij. Het parcours is 900 meter lang en iedereen kan er altijd komen trainen. Er is een zandbak, wasbord, balkjes, hellingplateau en schuine hellingen.