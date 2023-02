Het Grote Vogelweekend: dat is ook vogels tellen met de kleinkinderen

Jan Stevens staat samen met zijn vrouw en de kleinkinderen aan het venster voor zijn achtertuin. Ze zijn samen volop in de weer met het tellen van vogelsoorten. "In heel Vlaanderen worden nu op dezelfde manier vogels geteld", legt Stevens uit. "Een kwartier lang tellen we alle vogels die in onze tuin aanwezig zijn. De grootste aantallen van elke soort noteren we op een invulformulier en straks sturen we dat door naar Natuurpunt. Het is altijd leuk als je dan bijzondere soorten ziet, zoals een grote bonte specht of een boomklever."