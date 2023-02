Wankele schoorsteen van Hotel Terminus in Oostende moest worden afgebroken

Hotel Terminus Maritime werd in 1913 geopend en sloot de deuren in de jaren '60 omdat het niet meer rendabel was. Pas in 2007 gaf de NMBS het pand in erfpacht aan een projectontwikkelaar. Een deel van het gebouw werd ingenomen door de kantoren van Theater aan Zee, het voormalige restaurant krijgt de naam "Club Terminus" en er vinden geregeld concerten plaats. Omdat de plannen van de ontwikkelaar op zich laten wachten, werd de erfpachtovereenkomst in 2016 verbroken.

Uiteindelijk was het de Stad Oostende die het gebouw kocht in 2018. De stad wil het nu renoveren om er publieke functies in onder te brengen. "De werken om het dak en de gevels te restaureren starten binnenkort", belooft de schepen.