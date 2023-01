Valt er wat te vieren in deze Week van de Belgische Muziek: “De echte test worden de zomerfestivals en het najaar”

De sector lijkt het er over eens dat 2023 en zelfs 2024 overgangsjaren worden, en kijken al naar 2025. Christian Pierre is manager van Balthazar, dEUS, Tamino en vele anderen. Volgens hem moet de sector gewoon geduld hebben: "Na corona kwam iedereen samen naar buiten met nieuw werk. Je zat met een volledig verzadigde markt. Dat heeft tijd nodig om weer helemaal in balans te komen, dat zal dit jaar én volgend jaar nog niet het geval zijn. Warhaus, dEUS, Tamino: die verkoop gaat goed, maar dat is ook berekend."

"Er is ruimte voor meer en toch houd je dat achter. Het gaat over vraag en aanbod, en dan neem je nu net wat minder risico. Maar als het - zoals bij dEUS - 10 jaar geleden is dat je een plaat uitbracht en die is eindelijk klaar, dan ga je als manager niet vragen om nog even te wachten", lacht Pierre.